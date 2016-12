Zürich: Mindestens drei Verletzte nach Schüssen in Moschee

Connect on Linked in

Bei einer Schießerei in einem muslimischen Gebetshaus in Zürich sind am Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Das Gebiet in der Nähe des Hauptbahnhofes wurde von der Polizei weiträumig abgeriegelt. Mindestens ein Täter sei auf der Flucht.

Über die Hintergründe der Tatwurde zunächst nichts bekannt. Auch über die Schwere der Verletzungen der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unweit des Tatorts wurde eine leblose Person aufgefunden.

Foto: Schweizer Polizist, über dts Nachrichtenagentur