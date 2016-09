Connect on Linked in

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat den Islamisten Ahmad Al Faqi Al Mahdi wegen der Zerstörung von Unesco- Weltkulturerbe in der Stadt Timbuktu in Mali schuldig gesprochen. Bei den Angriffen auf historische und religiöse Gebäude handele es sich um Kriegsverbrechen, urteilte das Gericht am Dienstag. Al Mahdi wurde zu einer Gefängnisstrafe von neun Jahren verurteilt.

Der Islamist hatte sich geständig gezeigt und die malische Bevölkerung um Verzeihung gebeten.