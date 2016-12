Wohngeld: Zahl der Empfängerhaushalte um rund 19 Prozent gesunken

Am Jahresende 2015 haben in Deutschland rund 460.000 Haushalte Wohngeld bezogen, was einem Anteil von 1,1 Prozent aller privaten Haushalte entspricht: Im Vergleich zu 2014 ging die Zahl der Empfängerhaushalte damit um rund 19 Prozent zurück, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Damals hatten rund 565.000 Haushalte Wohngeld erhalten, was einem Anteil von 1,4 Prozent aller Privathaushalte entsprach. Wohngeld ist ein von Bund und Ländern je zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten.

Er wird einkommensschwächeren Haushalten gewährt, damit diese die Wohnkosten für angemessenen und familiengerechten Wohnraum tragen können. In Mecklenburg-Vorpommern waren die privaten Haushalte mit einem Anteil von 2,5 Prozent am häufigsten auf Wohngeld angewiesen, am seltensten in Bayern mit einem Anteil von 0,6 Prozent. Ende 2015 hatten in rund 91 Prozent der Wohngeldhaushalte alle Haushaltsmitglieder einen Anspruch auf Wohngeld (sogenannte reine Wohngeldhaushalte). Neun Prozent der Wohngeldhaushalte waren wohngeldrechtliche Teilhaushalte, in denen Personen mit und ohne Wohngeldanspruch wohnten. Ende 2015 betrug der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch von reinen Wohngeldhaushalten 115 Euro, von wohngeldrechtlichen Teilhaushalten 128 Euro, teilten die Statistiker weiter mit. 2015 gaben Bund und Länder zusammen fast 681 Millionen Euro für Wohngeld aus. Im Vergleich zu 2014 sanken die Wohngeldausgaben wie die Zahl der Empfängerhaushalte um rund 19 Prozent. Damals hatten die gezahlten Wohngeldbeträge bei rund 845 Millionen Euro gelegen. Rein rechnerisch wendete der Staat im Jahr 2015 bundesweit acht Euro je Einwohner für Wohngeld auf. Am höchsten waren die durchschnittlichen Wohngeldausgaben je Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern mit 16 Euro, am geringsten in Bayern und im Saarland mit jeweils fünf Euro.

