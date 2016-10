Wirbel um Video mit anstößigen Äußerungen Trumps

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Ein Video mit anstößigen Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat in den USA für Wirbel gesorgt. In dem von der „Washington Post“ veröffentlichten Mitschnitt aus dem Jahr 2005 erklärt Trump, er könne als „Star“ Frauen einfach küssen oder unsittlich berühren. Trump räumte die Äußerungen in einer Videobotschaft ein und bat um Entschuldigung.

Er habe diese Dinge vor mehr als einem Jahrzehnt gesagt – heute sei er ein anderer Mensch. Gleichzeitig griff Trump seine Konkurrentin Hillary Clinton an. Deren Ehemann Bill habe Frauen „tatsächlich missbraucht“ und die heutige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten habe dessen Opfer „attackiert und eingeschüchtert“. Hillary Clinton nannte die Bemerkungen auf dem Video „erschreckend“. Man dürfe nicht zulassen, dass dieser Mann Präsident werde. Auch zahlreiche prominente Republikaner kritisierten Trump.

Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur