Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz öffnet wieder

Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, der am Montagabend Schauplatz eines Terroranschlags war, soll am Donnerstag um 11 Uhr wieder öffnen. Der Weihnachtsmarkt wird derzeit mit Betonquadern gesichert, teilte die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen über den Kurnachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatten die Beamten bereits mitgeteilt, dass der Breitscheidplatz „wieder zurück an die Berliner Öffentlichkeit“ gegeben wird.

Die meisten anderen Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt waren bereits am Mittwoch wieder geöffnet worden. Bei dem Anschlag war ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, viele weitere Personen wurden verletzt. Der dringend tatverdächtige Tunesier Anis Amri ist derzeit auf der Flucht. Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihm war am späten Mittwochnachmittag gestartet worden. Es wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Gesuchten führen.

Vier Kontaktpersonen von Anis Amri festgenommen

Im Fall des flüchtigen Terror-Verdächtigen von Berlin, Anis Amri, sind offenbar vier Kontaktpersonen des Tunesiers festgenommen worden. Das habe die Generalbundesanwaltschaft bestätigt, berichtet die „Bild“ (Onlineausgabe). Eine offizielle Bestätigung des Generalbundesanwalts gab es aber bisher nicht.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung nach Amri war am späten Mittwochnachmittag gestartet worden. Es wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Terror-Verdächtigen führen. Das BKA sprach davon, dass der 24-Jährige „dringend tatverdächtig“ sei, den Lkw gefahren zu haben, der am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast war. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Im Lkw fanden Ermittler die Duldungspapiere des Gesuchten.

Berliner Polizei: Hinweise auf Anis Amri erst am Dienstagnachmittag

Die Berliner Polizei hat Spekulationen zurückgewiesen, sie habe doch schon kurz nach dem Terroranschlag in Berlin am Montagabend Hinweise auf den tunesischen Tatverdächtigen Anis Amri gehabt: „Es ist hundertprozentig und eindeutig: Die Berliner Polizei hat erstmals am Dienstagnachmittag im Führerhaus des Lkw Hinweise auf einen tunesischen Tatverdächtigen gefunden“, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Onlineausgabe). Am Montagabend hatte die Polizei an der Berliner Siegessäule zunächst einen Mann pakistanischer Herkunft festgenommen und ihn der Tat verdächtigt. Am Dienstagabend war dieser Mann aber mangels Beweisen wieder freigelassen worden.

Ein Nachricht des Pegida-Mitbegründers Lutz Bachmann auf Twitter vom Montagabend hatte zuvor für Irritationen gesorgt. Bachmann hatte um 22:16 Uhr, also nur rund zwei Stunden nach dem Anschlag gegen 20 Uhr am Breitscheidplatz, geschrieben, nach einer „internen Info“ aus der „Berliner Polizeiführung“ sei der „Täter tunesischer Moslem“. Dass der Generalbundesanwalt übernehme, spreche „für die Echtheit“, schrieb Bachmann weiter. Dieser Darstellung Bachmanns hat die Berliner Polizei mit ihrem Dementi nun widersprochen.

Fingerabdrücke von Anis Amri an Lkw-Tür gefunden

Die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri sollen an der Tür des Berliner Terror-Lkw gefunden worden sein. Das berichten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR. Außerdem soll sich Amri laut „Spiegel-Online“ bereits vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten haben. Es seien bei Ermittlungen gegen mehrere Hassprediger Ergebnisse aus der Telekommunikationsüberwachung aufgetaucht, die das belegen würden, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Für eine Festnahme hätten die Äußerungen aber nicht gereicht, da die Äußerungen verklausuliert gewesen seien, so „Spiegel-Online“. Unterdessen berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass die Bundesanwaltschaft Festnahmen von Kontaktpersonen des Terror-Verdächtigen dementiert habe. Dies hatte zuvor die „Bild“ (Onlineausgabe) berichtet. Die Öffentlichkeitsfahndung nach Amri war am späten Mittwochnachmittag gestartet worden. Es wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Terror-Verdächtigen führen. Das BKA sprach davon, dass der 24-Jährige „dringend tatverdächtig“ sei, den Lkw gefahren zu haben, der am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast war. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Im Lkw fanden Ermittler die Duldungspapiere des Gesuchten.

