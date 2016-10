Weber warnt Türkei vor Ende der EU-Beitrittsgespräche

Print This Post

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat an die Türkei appelliert, die Todesstrafe nicht wieder einzuführen: „Wenn es zu einer Wiedereinführung der Todesstrafe kommt, dann muss die EU die Beitrittsgespräche beenden“, sagte der CSU-Politiker dem „Tagesspiegel“ (Dienstagsausgabe). Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende bekanntgegeben, dem türkischen Parlament in Kürze einen Gesetzesentwurf zur Wiedereinführung der Todesstrafe im Land vorzulegen.



Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur