VW-Markenchef: Werden in USA wohl keine neuen Dieselfahrzeuge mehr anbieten

Die Marke Volkswagen steht offenbar kurz davor, Dieselmotoren in Nordamerika komplett aus dem Modellprogramm zu streichen: „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in den USA keine neuen Dieselfahrzeuge mehr anbieten. Der Grund dafür sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen“, sagte Markenchef Herbert Diess dem „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe). Wegen des Abgasskandals hatte Volkswagen den Verkauf von Dieselmodellen schon im Herbst vergangenen Jahres eingestellt.

Diess äußerte die Erwartung, dass es in der gesamten Automobilbranche ähnliche Sparprogramme geben wird wie den in der vergangenen Woche von VW verkündeten Zukunftspakt. „Das wird in der gesamten Branche passieren, auch in anderen Regionen.“ Volkswagen sei nur der erste Autohersteller, der konsequent umbaue.



Foto: VW-Logo, über dts Nachrichtenagentur