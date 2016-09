VW erwartet nach Navistar-Einstieg erhebliche Einsparungen

Print This Post

Der Volkswagen-Konzern erwartet nach dem Einstieg bei dem US-Lastwagenbauer Navistar signifikante Einsparungen in seiner Nutzfahrzeugesparte: „Zusammen erreichen wir Stückzahlen, die man allein nicht schaffen würde“, sagte der Chef der VW-Lkw-Sparte, Andreas Renschler, dem „Handelsblatt“ (Dienstagausgabe). Neben einer Kooperation im Einkauf wollen die Firmen gemeinsam Motoren entwickeln: Navistar und VW Truck & Bus teilten dadurch den Entwicklungsaufwand und in der Produktion gingen die Stückkosten herunter. VW habe die Einsparungen noch nicht im Detail durchgerechnet, sagte Renschler.

Er bestätigte aber, dass alleine durch die gemeinsame Motorenentwicklung ein Betrag im dreistelligen Millionenbereich gespart werden könne. Hinzu kämen noch einmal die finanziellen Vorteile durch einen gemeinsamen Einkauf. Volkswagen hatte vor zwei Wochen die Zusammenarbeit mit Navistar angekündigt. Im Zuge dieser erwirbt VW einen Anteil von 16,6,Prozent an dem US-Unternehmen. Auch wenn im Vordergrund die technische Kooperation stehen soll, hielt sich Renschler eine Komplettübernahme offen. „Ausschließen kann man natürlich nie, was in ferner Zukunft passieren könnte“, sagte er.



Foto: Volkswagen-Werk, über dts Nachrichtenagentur