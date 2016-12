Print This Post

Im Prozess um das Gesetz zum beschleunigten Atomausstieg von 2011 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag geurteilt, dass den Atomkonzernen eine Entschädigung zusteht. wirtschaft.com sendet in Kürze weitere Informationen.