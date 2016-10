Vice-Chef will eigenen Fernsehsender in Deutschland starten

Connect on Linked in

Der Gründer und Chef des US-Medienkonzerns Vice, Shane Smith, will einen eigenen TV-Sender in Deutschland starten: „Wir werden innerhalb der nächsten 12 Monate einen eigenen Fernsehsender in Deutschland haben“, sagte Smith der „Zeit“. In Amerika und Großbritannien ist der neue Sender namens Viceland schon gestartet. Aber Deutschland sei ein besonderer Markt: „mächtig, intelligent. Deshalb nehmen wir uns Zeit“, so der Chef des Medienkonzerns.

Smith kritisierte die Dominanz der Generation der Babyboomer in den traditionellen „Babyboomer haben sich in die Idee verbissen, dass alles am Arsch ist. Dabei wird die Welt immer besser. Wenn man sich die Armut anschaut oder Gesundheit oder Bildung – das wird alles besser.“ Außerdem sei jetzt die Zeit, „in der wir entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte wir stehen sollen: soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, das alles wird jetzt neu verhandelt. Und wir versuchen, dabei zu sein“. Diese Themen interessierten die Jugend. Und etablierte Medien wie die „New York Times“ hätten es verpasst, die jungen Leute für sich zu gewinnen. Der Konzern Vice ist mittlerweile eng mit Disney liiert. Eine Kooperation mit Facebook oder Google kann Smith sich allerdings nicht vorstellen: „Für jemand, der sich für Inhalte interessiert, ist es schwierig, wenn der Boss oder Partner ein Ingenieur ist“, erklärte Smith.

