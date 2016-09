Verkehrsministerium fördert innovative Zugtechnologien

Print This Post

Das Bundesverkehrsministerium fördert innovative Zugtechnologien mit insgesamt knapp zwölf Millionen Euro. Allein rund acht Millionen Euro bekommt der Hersteller Alstom für die Entwicklung eines Zuges mit Brennstoffzellenantrieb, vier weitere Millionen erhält der Hersteller Bombardier für einen batteriebetriebenen Triebzug, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Vor allem Züge mit Brennstoffzellenantrieb sollen auf längere Sicht solche mit Dieselantrieb ersetzen.

„Mit unseren Investitionen bringen wir hier umweltfreundliche Antriebe aufs Gleis: emissionsfrei, energieeffizient, kostengünstig – eine echte Alternative zum Diesel“, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die neuen Züge mit Brennstoffzelle fahren mit Wasserstoff und sollen von 2018 an zunächst in Niedersachsen im Nahverkehr unterwegs sein, danach auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen und Dieseltriebzüge auf Nebenstrecken ersetzen. Der Triebzug mit Batterie wird zunächst im Normalbetrieb testen. Er soll auf Strecken ohne Oberleitung unterwegs sein.



Foto: Gleisanlage, über dts Nachrichtenagentur