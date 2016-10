USA brechen Gespräche über Waffenstillstand in Syrien ab

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Die USA haben die Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand in Syrien gestoppt. Das teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Moskau und die mit Russland verbündete syrische Regierung hätten die Angriffe auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland wieder verstärkt, sagte Außenamtssprecher John Kirby zur Begründung.

Nachdem die USA und Russland ursprünglich eine Waffenruhe ausgehandelt hatten, war diese von der syrischen Armee aufgekündigt und eine Offensive zur Rückeroberung der umkämpften Stadt Aleppo gestartet worden. Die Russische Luftwaffe hatte dies aktiv unterstützt.



Foto: Checkpoint in Syrien, über dts Nachrichtenagentur