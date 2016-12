US-Notenbank erhöht Leitzins

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hebt ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Dieser bewege sich damit künftig in der Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent, teilten die Währungshüter am Mittwoch mit. Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet.

Zuletzt hatte die Fed den Leitzins vor rund einem Jahr angehoben. Seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Ende 2008 hatte der Zinssatz zwischen null und 0,25 Prozent gelegen. Vor der Finanzkrise lag der Leitzins in den USA von 2006 an konstant bei über fünf Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte nach der Entscheidung etwas stärker. Ein Euro kostete am Mittwochabend 1,06 US-Dollar (+0,19 Prozent).



Foto: Dollarschein, über dts Nachrichtenagentur