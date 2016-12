US-Fonds Silverlake steigt bei Flixbus ein

Flixbus hat mit der US-Beteiligungsgesellschaft Silverlake den nächsten großen Investor an Bord geholt: „Mit Silverlake haben wir einen Partner, dessen Wissen für unsere Internationalisierungsstrategie und die Weiterentwicklung unserer technischen Plattformen sehr wertvoll ist“, sagte André Schwämmlein, einer der drei Gründer und Chefs von Flixbus, der „Welt“. Mit den Kapitalzufluss und dem technischen Wissen von Silverlake will Flixbus seine Expansion forcieren. Das bestehende Liniennetz soll effizienter geführt und die Auslastung der Busse gesteigert werden.

Außerdem sollen weitere Kundengruppen angesprochen werden. Dafür will Flixbus neue technische Systeme aufbauen, Schwämmlein spricht vom „datengetriebenen Umgang mit dem Netz“. Darüber hinaus will Flixbus seine Fahrer besser schulen. „Dafür wollen wir eine Art E-University aufbauen“, so Schwämmlein. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll in diesem Jahr erstmals Gewinn gemacht werden, kündigt Schwämmlein an. Und im nächsten Jahr will das Unternehmen europaweit 100 Millionen Passagiere befördern.



Foto: Fernbusse von Flixbus und MeinFernbus.de, über dts Nachrichtenagentur