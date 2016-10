US-Börsen schließen nach Arbeitsmarktdaten im Minus

Connect on Linked in

Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Am Abend wurde der Dow-Jones-Index mit 18.254,91 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.155 Punkten im Minus gewesen (-0,22 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 4.865 Punkten (-0,13 Prozent).

Zuvor hatte das US-Arbeitsministerium die Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht. Sie fielen etwas schwächer als erwartet aus. So wurden außerhalb der Landwirtschaft 156.000 neue Stellen geschaffen, Volkswirte hatten mit rund 170.000 gerechnet. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,0 über den erwarteten 4,9 Prozent. Beobachtern zufolge ist damit eine Zinserhöhung im November fast sicher vom Tisch. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend stärker. Ein Euro kostete 1,12 US-Dollar (+0,43 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.255,07 US-Dollar gezahlt (+0,03 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,04 Euro pro Gramm.



Foto: Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur