UN verurteilen Sprengstoffanschläge mit 19 Toten in Afghanistan

Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) hat zwei Sprengstoffanschläge auf zivile Fahrzeuge in Afghanistan verurteilt, bei denen in den vergangen Tagen 19 Menschen ums Leben gekommen sind. „Die hohe Zahl ziviler Opfer durch den Einsatz willkürlich platzierter improvisierter Sprengfallen (IED) ist unerträglich und die Nutzung solcher IEDs stellt möglicherweise ein Kriegsverbrechen dar“, sagte UNAMA-Chef Tadamichi Yamamoto am Sonntag. „Diese Sprengfallen töten willkürlich Zivilisten und verbreiten Terror in der Zivilbevölkerung.“

Bei dem ersten Anschlag am 29. September waren zehn Menschen in der Provinz Badghis ums Leben gekommen. Der zweite Anschlag am 30. September in der Provinz Helmand forderte neun Todesopfer. Yamamoto rief „Anti-Regierungskräfte“ dazu auf, ihre Kämpfer anzuweisen, die Nutzung dieser „illegalen und willkürlichen Waffen“ einzustellen.

Foto: Vereinte Nationen, über dts Nachrichtenagentur