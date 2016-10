UN-Sicherheitsrat empfiehlt Guterres als neuen UN-Generalsekretär

Connect on Linked in

Der UN-Sicherheitsrat hat den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres offiziell für den Posten des UN-Generalsekretärs empfohlen. Bei der Abstimmung des Gremiums in New York am Donnerstag wurde Guterres einstimmig gewählt. Bereits in einer Probeabstimmung am Mittwoch hatte sich der Sicherheitsrat mehrheitlich für de Portugiesen ausgesprochen, diese Entscheidung wurde nun mit einer entsprechenden Resolution bestätigt.

Die Vollversammlung aller UN-Mitgliedstaaten muss das Votum noch bestätigen, das gilt jedoch als Formalie. Guterres, der von 2005 bis 2015 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen war, übernimmt den Posten von Ban Ki Moon, der das Amt des UN-Chefs Ende 2016 turnusgemäß abgibt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier begrüßte die Entscheidung des UN-Sicherheitsrats. „Ich wünsche mir, dass António Guterres auch in der Generalversammlung viel Unterstützung und ein kraftvolles Mandat für seine Arbeit an der Spitze der Vereinten Nationen erhalten wird“, erklärte Steinmeier am Donnerstag. „Ich kenne und schätze António Guterres als einen herausragenden und sehr engagierten UN-Flüchtlingskommissar. Wir haben in den letzten Jahren sehr eng und immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich bin gewiss, dass er mit all seiner Erfahrung und seiner ganzen Persönlichkeit der großen Verantwortung gerecht werden kann, den Vereinten Nationen Gesicht zu geben und Stimme zu verleihen.“

Foto: Vereinte Nationen, über dts Nachrichtenagentur