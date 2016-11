UN: Mehr als 729.000 Haitianer gegen Cholera geimpft

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat eine Impf-Kampagne der Organización Panamericana de la Salud (PAHO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 729.000 Menschen in den im Oktober von Hurrikan Matthew verwüsteten Gebieten Haitis erreicht: Die Kampagne war am 8. November gestartet worden, um auf Cholera-Ausbrüche in Gebieten zu reagieren, in denen Trink- und Abwassersysteme beschädigt wurden, so die UN am Freitag. Seit Anfang Oktober 2016 habe es mehr als 5.800 Cholera-Verdachtsfälle in Haiti gegeben. Die immer noch andauernden Cholera-Epidemie in Haiti begann im Oktober 2010.

Zuvor waren in dem Land im Januar 2010 mindestens 250.000 Menschen nach einem katastrophalen Erdbeben ums Leben gekommen. Mehr als 1,2 Millionen Menschen wurden obdachlos. Hurrikan Matthew forderte nach offiziellen Angaben 122 Todesopfer.

