Umsatz im Handwerk im dritten Quartal um 2,6 Prozent gestiegen

Im dritten Quartal 2016 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk um 2,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2015 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit. Zugleich waren Ende September 2016 im zulassungspflichtigen Handwerk 0,4 Prozent weniger Personen tätig als Ende September 2015. In allen sieben Gewerbegruppen gab es im dritten Quartal 2016 höhere Umsätze verglichen mit dem dritten Quartal 2015. Die größte Umsatzsteigerung erzielte das Kraftfahrzeuggewerbe (+ 5,1 Prozent).

Mit plus 0,1 Prozent stiegen die Umsätze in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf am geringsten. Dazu gehören unter anderem Metallbauer und Feinwerkmechaniker. In zwei der sieben Gewerbegruppen waren Ende September 2016 mehr Personen tätig als Ende September 2015. Um jeweils 0,2 Prozent stieg die Zahl der Beschäftigten im Kraftfahrzeug- und im Gesundheitsgewerbe. Zum Gesundheitsgewerbe gehören beispielsweise Augenoptiker sowie Zahn- und Orthopädietechniker. Im Bauhaupt- und im Ausbaugewerbe blieb die Zahl der tätigen Personen unverändert. In drei Gewerbegruppen waren Ende September 2016 weniger Personen tätig als Ende September 2015, teilten die Statistiker weiter mit. Den größten Rückgang der Beschäftigtenzahlen gab es in den Handwerken für den privaten Bedarf (– 2,2 Prozent). In dieser Gewerbegruppe sind Friseure bei Weitem der größte Gewerbezweig. Weniger Beschäftigte gab es auch in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (– 0,8 Prozent) und im Lebensmittelgewerbe (– 1,4 Prozent). Die größten Gewerbezweige im Lebensmittelgewerbe sind Bäcker und Fleischer.

Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur