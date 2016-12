Umfrage: Jeder vierte Deutsche besucht Weihnachtsgottesdienst

Connect on Linked in

Jeder vierte Deutsche (24 Prozent) will in diesem Jahr einen Weihnachtsgottesdienst besuchen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild“ (Samstag) hervor. Jeder Zweite (52 Prozent) geht definitiv nicht in die Kirche, die Restlichen machen keine Angaben.

Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der unter 25-Jährigen (33 Prozent), die zu Weihnachten in die Kirche gehen. Unterschiede gibt es auch zwischen Ost und West: Jeder vierte Westdeutsche (26 Prozent) geht Weihnachten in die Kirche, aber nur jeder fünfte Ostdeutsche (19 Prozent). Vier von zehn Katholiken (39 Prozent), jeder dritte evangelisch-landeskirchliche Christ (33 Prozent) und 56 Prozent der evangelisch-freikirchlichen Christen gehen in den Weihnachtsgottesdienst. Auch fast jeder zehnte (neun Prozent), der keine Konfession angibt, geht in den Weihnachtsgottesdienst. Unter dem Strich: Jeder Fünfte (21 Prozent), der einen Weihnachtsgottesdienst besucht, gehört keiner der großen christlichen Kirchen an. Für die Umfrage wurden 2.148 Personen befragt.

Foto: Katholischer Pfarrer in einer Messe, über dts Nachrichtenagentur