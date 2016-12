Umfrage: Fünf Prozent haben Weihnachtsbaum schon online bestellt

Connect on Linked in

Fünf Prozent der Deutschen haben ihren Weihnachtsbaum schon einmal online bestellt und nach Hause liefern lassen: Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom Research im Auftrag des Branchenverbands Bitkom. Dementsprechend handelt es sich um 3,6 Millionen Menschen. Ebenfalls fünf Prozent planen, in diesem Jahr ihren Baum im Netz zu bestellen.

Von denjenigen, die bisher noch keinen Baum im Internet gekauft haben und es auch in diesem Jahr noch nicht vorhaben, kann sich jeder Elfte (neun Prozent) vorstellen, dies künftig zu tun. 65 Prozent wollen in diesem Jahr ihren Weihnachtsbaum im stationären Handel kaufen, zum Beispiel im Baumarkt. Jeder Siebte (15 Prozent) plant, seinen Baum selbst im Wald zu schlagen. Zehn Prozent der Deutschen wollen in diesem Jahr gar keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Für die Umfrage wurden im November 2016 insgesamt 1.007 Personen ab 14 Jahren in Deutschland befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten „repräsentativ“ sein.

Foto: Weihnachtsschmuck, über dts Nachrichtenagentur