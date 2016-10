Tuifly: Alle Flüge für Freitag gestrichen – Ramsauer kritisiert Beschäftigte

Print This Post

Der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Peter Ramsauer (CSU), hat die Krankmeldungen und Flugausfälle beim Anbieter Tuifly kritisiert. „Das ist verantwortungslos gegenüber den Kunden. Bei allem Ärger können Mitarbeiter von Unternehmen Konflikte nicht so auf dem Rücken von Kunden austragen“, sagte Ramsauer der „Bild“ (Freitag).

Der Konzern hat unterdessen alle für Freitag geplanten Flüge gestrichen. Insgesamt seien 108 Verbindungen betroffen, teilte das Unternehmen mit. Nur zehn Verbindungen könnten mit Hilfe eingekaufter Flugzeuge stattfinden. Auch in den kommenden Tagen sei mit weiteren Annullierungen zu rechnen. Bereits am Donnerstag hatte die Airline 47 von 110 vorgesehenen Flügen streichen müssen. Wie schon an den Vortagen hatten sich zahlreiche Crew-Mitglieder bei Tuifly kurzfristig krank gemeldet. Der CSU-Politiker Ramsauer erklärte, die Flugausfälle würden gerade zu Lasten von Kunden mit niedrigerem Einkommen gehen. Bei den Kunden von Tuifly handele es sich „zum nicht unerheblichen Teil um Geringverdiener“. Auch sie hätten „ein Recht auf Urlaubsfreuden“, sagte Ramsauer der Zeitung.

Foto: Annullierter Flug, über dts Nachrichtenagentur