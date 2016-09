Tillich und de Maizière verurteilen Anschläge in Dresden

Connect on Linked in

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Bundesinnenminister Thomas de Maizière haben die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee sowie das Internationale Congress Center in Dresden verurteilt. „Dies ist nicht nur ein Anschlag auf die Religionsfreiheit und die Werte einer aufgeklärten Gesellschaft, sondern hier wurde auch bewusst der Tod von den in der Moschee lebenden Menschen in Kauf genommen“, erklärte Tillich am Dienstag. De Maizière nannte die Anschläge beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Deutschen Islamkonferenz in Berlin „empörend“.

Der Innenminister beklagte eine zunehmende Aggressivität gegenüber Muslimen in Deutschland. Bundesjustizminister Heiko Maas forderte eine sorgfältige Aufklärung der Vorfälle. Nach Angaben von Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar gehen die Ermittler derzeit von einem fremdenfeindlichen Motiv für die Taten aus. „Gleichzeitig sehen wir auch eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Einheit am kommenden Wochenende.“ Verletzt wurde bei den Anschlägen am Montagabend niemand.



Foto: Absperrung der Polizei, über dts Nachrichtenagentur