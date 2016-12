TAK bekennt sich zu Anschlag in Istanbul – Gauck kondoliert Erdogan

Connect on Linked in

Nach dem Doppelanschlag am Samstagabend in Istanbul, zu dem sich die kurdische Terrororganisation „Freiheitsfalken Kurdistans“ (TAK) am Sonntagnachmittag bekannte, hat Bundespräsident Joachim Gauck dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kondoliert. „Die Nachricht von dem verheerenden Anschlag in Istanbul hat mich sehr bestürzt. Deutschland steht angesichts dieses hinterhältigen Gewaltakts, den ich nachdrücklich verurteile, an der Seite der Türkinnen und Türken“, schreibt der Bundespräsident am Sonntag.

Er spreche Erdogan im Namen der Deutschen sein tief empfundenes Beileid aus. „Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.“ Bei dem Doppelanschlag im Istanbuler Stadtteil Besiktas waren mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Polizisten. Mindestens 155 Menschen wurden teilweise schwer verletzt, wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Bisher seien 13 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Doppelanschlag festgenommen worden. Präsident Erdogan kündigte Vergeltung für den Terrorakt an. Die türkische Regierung betrachtet die TAK als einen terroristischen Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Zuvor hatte die Regierung bereits die PKK hinter den Anschlägen vermutet, wie der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus dem Sender „CNN Türk“ sagte.

Foto: Joachim Gauck, über dts Nachrichtenagentur