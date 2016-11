Tafeln: Politik ruht sich auf Arbeit unserer Ehrenamtlichen aus

Connect on Linked in

Die Tafeln werfen Politik und Verwaltungen in Deutschland vor, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich nicht ausreichend zu bekämpfen: „Wir haben das Gefühl, als wenn sich die eigentlich Verantwortlichen auf der Arbeit unserer 60.000 Ehrenamtlichen ausruhen. Das darf nicht sein“, sagte Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes der Tafeln, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Wer wissen wolle, was in Deutschland schief laufe, müsse bei den Lebensmittelausgaben der Tafeln vorbeischauen: Etwa 1,5 Millionen Menschen würden hier regelmäßig Lebensmittel beziehen. „Der Staat versagt und überlässt die Unterstützung der Armen ehrenamtlichen Initiativen.“ Die Arbeit der Tafeln sei kein Grundwert, sondern ein Mehrwert, betonte Brühl.

Die Tafeln in Deutschland haben derzeit nach eigenen Angaben rund 220.000 Flüchtlinge als Kunden. Im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes der Tafeln: „In Spitzenzeiten waren es 280.000. Die Belastung der Ehrenamtlichen ist hoch, aber es läuft. Wir sind Orte der Begegnung.“ Nach Angaben von Brühl seien zahlreiche Flüchtlinge mittlerweile als Ehrenamtliche selbst als Helfer bei den Lebensmittelausgaben engagiert, ein Teil arbeite als sogenannte Bufdis über den Bundesfreiwilligendienst mit. „Die Einbindung läuft gut“, so Brühl.

Tafeln in Sachsen-Anhalt verzeichnen zudem einen Spendenrückgang. Viele Discounter und Supermärkte würden immer schärfer kalkulieren und Lebensmittel, die sonst gespendet worden wären, als preisreduzierte Aktionsware verkaufen. Mit einem neuen Logistik-Konzept will der Verband auf diesen Trend reagieren und hofft auf Großspenden aus dem gesamten Bundesgebiet.

Foto: Obdachloser, über dts Nachrichtenagentur