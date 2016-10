Syrien-Konflikt: Röttgen für Sanktionen gegen Russland

Connect on Linked in

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich für neue Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Grund sei die Mitverantwortung Moskaus für schwere Kriegsverbrechen in Syrien. „Eine Folgen- und Sanktionslosigkeit schwerster Kriegsverbrechen wäre ein Skandal“, sagte Röttgen der „Süddeutschen Zeitung“.

„Das Mindeste, was Europa aufbringen muss, ist eine klare Sprache, die ein Kriegsverbrechen ein Kriegsverbrechen nennt.“ Die europäischen Regierungen hätten bislang nur „pflichtschuldig“ getan, was unbedingt getan werden müsse. Röttgen gehe davon aus, dass Wirtschaftssanktionen zwar nicht kurzfristig wirken, langfristig aber in Putins „Folgenkalkulation“ mit eingehen würden.



Foto: Turm des Kreml in Moskau mit dem Moskauer Bankenviertel im Hintergrund, über dts Nachrichtenagentur