Supplies Discount: Günstig das richtige Druckerzubehör online kaufen

Connect on Linked in



Ein Drucker ist aus vielen Haushalten, vor allem jedoch aus der unternehmerischen Welt nicht mehr wegzudenken. Auch wenn sich die Kommunikation in der Gesellschaft größtenteils ins Digitale verlagert hat, ohne Druckerzeugnisse auf Papier kommt man dennoch nicht aus. Dabei muss es sich nicht immer zwingend nur um Texte handeln. Moderne Drucker müssen auch Bilder ausdrucken können, die dann in ihren natürlichen Farben erstrahlen. Und noch mehr müssen Drucker heutzutage können. Sie sollten nicht nur drucken können, die sogenannten Multifunktionsgeräte können drucken, kopieren, scannen und sogar faxen. Sie sind also für viele Büros genau der richtige Helfer. Damit ein Drucker jedoch auf lange Sicht zuverlässig seine Arbeit verrichtet und auch immer das tut, was von ihm erwartet wird, braucht er nicht nur einen sorgsamen Umgang mit ihm selbst, sondern auch das richtige Druckerzzubehör. Welches das richtige Zubehör ist, lässt sich natürlich pauschal nicht sagen. Drucker, die die Druckerzeugnisse mit Tinte auf das Papier bringen, brauchen Tintenpatronen. Laserdrucker besitzen Toner, die ebenso nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Diese grobe Unterscheidung macht es natürlich schon einmal leichter für den Kunden. Es gibt aber noch ein weiteres Kriterium, was beim Kauf von hochwertigem Druckerzubehör beachtet werden sollte. So können Tintenpatronen und Toner entweder vom originalen Hersteller des Geräts bezogen werden oder der Druckerbesitzer entscheidet sich für eine Druckerpatrone von einem Drittanbieter. Was nun die bessere Lösung ist, darüber sind sich die Experten nicht einig. Es wurden kaum negative Erfahrungen mit Druckerpatronen von Drittanbietern gemacht, es gibt aber auch immer noch Stimmen, die sagen, dass sich die Integration dieser Patronen negativ auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken kann. Diese Entscheidung muss nun jeder selbst treffen. Originale Druckerpatronen sind zwar etwas teurer, sie passen aber exakt zum Gerät.

Originale Druckerpatronen trotzdem günstig kaufen

Originale Toner und Tintenpatronen müssen aber nicht zwingend ein Vermögen kosten. Sparen kann derjenige, der den richtigen Shop aufsucht. Bei Supplies Discount kann der Kunde Druckerpatronen und Toner kaufen – und das zu günstigen Konditionen. Das Sortiment ist dabei sehr breit gefächert. So bietet der Supplies Discount Tintenpatronen und Toner von zahlreichen Herstellern an, die somit auch in viele verschiedene Geräte passen. Unter den bekannten Herstellern, die der Kunde im Onlineshop von Supplies Discount findet, zählen unter anderem HP, Canon oder Samsung.

Was Supplies Discount seinen Kunden sonst noch bietet

Tonerkartuschen und Tintenpatronen von führenden Herstellern bekleiden aber nur einen kleinen Teil des Produktportfolios, was den Kunden im Supplies Discount erwartet. Wer doch lieber auf eine alternative Patrone von einem sogenannten Drittanbietern zurückgreift, etwa weil er noch mehr Geld sparen möchte, wird im Angebot trotzdem fündig. Ein leistungsfähiger Drucker zeichnet sich dadurch aus, dass er den Kunden viele Jahre begleitet. Deshalb brauchen einige Druckerbesitzer auch Toner und Druckerpatronen, die nicht nur in aktuelle Modelle passen. Das weiß das kompetente Team vom Supplies Discount. Deshalb können auf Wunsch auch Kartuschen und Patronen für ältere Druckermodelle bestellt werden, die an anderer Stelle nur schwer erhältlich, beziehungsweise ziemlich teuer sind.

Was dem Supplies-Discount sonst noch wichtig ist

Dem Betreiber des Supplies-Discount ist nicht nur wichtig, dem Kunden bei Tonern und Tintenpatronen, egal, von welchem Hersteller, eine besonders hohe Qualität, sowie eine starke Leistungsfähigkeit zu bieten. Ebenso wichtig ist es dem Unternehmen, dass der Kunde nach seinem Einkauf zufrieden ist. Supplies-Discount verfügt über langjährige Berufserfahrungen im Segment des Druckerzubehörs. Deshalb werden alle Toner und Druckerpatronen, die auf den effizienten Vertriebswegen zum Kauf angeboten werden, auch sehr strengen Kontrollen angeboten. Nur so können die Kundenerwartungen 3erfüllt und vielleicht sogar übertroffen werden.

Service wird großgeschrieben

Von der großen Erfahrung der Mitarbeiter des Supplies-Discounts kann jeder Kunde ganz individuell profitieren. Wer zum Beispiel überhaupt nicht weiß, welche Patrone er für seinen Drucker überhaupt benötigt, kann Kontakt zum Team aufnehmen. Das gleiche gilt, wenn es Probleme bei der Toner Bestellung gibt oder wenn einfach nicht klar ist, ob das Vertrauen einer originalen Druckerpatrone oder einem Alternativprodukt gegeben werden soll. Ob am Telefon oder via E-Mail, der Supplies-Discount hat für seine Kunden stets ein offenes Ohr, denn auch das gehört zur Philosophie des Unternehmens.

Zum Bestellprozess im Supplies Discount

Wer Toner oder Tintenpatronen im Supplies-Discount online bestellen möchte, der kann das bequem und einfach tun. Über die Suchfunktion auf der Webseite muss einfach das entsprechende Produkt gesucht und gefunden und anschließend in den Warenkorb gelegt werden. Dann müssen Rechnungs- und gegebenenfalls eine abweichende Lieferadresse eingegeben werden und schon macht sich das Druckerzubehör auf den Weg. Bezahlt werden kann ganz komfortabel per PayPal. Die bestellten Artikel werden dann umgehend versendet und sind binnen weniger Tage direkt beim Kunden zuhause. Diese effiziente Vertriebsweise verrät auch schnell, warum schon jetzt so viele Kunden mit dem Supplies Discount zufrieden sind. Es ist aber vor allem das informative Angebot auf der Webseite, der freundliche Service der Mitarbeiter und natürlich das vielfältige Produktsortiment, was sich zudem noch durch eine ausgesprochen gute Qualität auszeichnet, was die Kunden überzeugt und sicher weiterhin überzeugen wird.