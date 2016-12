Studie: Die beliebtesten Marken der Deutschen

Print This Post

Die beliebtesten Marken der Deutschen heißen Adidas und Nike. In der repräsentativen Studie „Die Lieblingsmarken der Deutschen 2016“, die Forsa im Auftrag der Brandmeyer Markenberatung durchgeführt hat, nennt etwa einer von 15 Befragten eine dieser beiden Sportmarken als seine Lieblingsmarke. Nike kommt besonders gut bei Frauen und Teenagern an.

Nike-Swoosh und Adidas-Streifen auf Turnschuhen, Shirts und Shorts sind bei den Deutschen gleichermaßen beliebt: Mit jeweils 7,3 Prozent der Stimmen liegen Nike und Adidas in der Beliebtheitsskala exakt gleichauf. Während Adidas aber schon in den Studien der Jahre 2013 und 2014 den ersten Platz belegte, hat sich Nike kontinuierlich an die Spitze gearbeitet. Lag Nike bei der Befragung 2013 noch auf Platz 7 und 2014 auf Platz drei, muss sich Adidas 2016 nun Platz eins mit Nike teilen.

„Durch den erheblichen Beliebtheitszuwachs kann Nike nun die Vormachtstellung von Adidas in Deutschland erstmals anfechten“, sagt Markenexperte Peter Pirck von der Brandmeyer Markenberatung.“ Besonders Frauen haben für Nike gestimmt.“

Frauen bevorzugen Nike, Männer Adidas

Bei Frauen ist der amerikanische Sportmarke Nike beliebter als die des deutschen Rivalen Adidas: 7,5 Prozent der befragten Frauen nannten Nike und 5,8 Prozent Adidas als ihre Lieblingsmarke. Männer hingegen bevorzugen Adidas mit 8,6 Prozent der Stimmen. Nike landet bei den Männern sogar nur auf Platz vier mit 7,1 Prozent der Stimmen. Bei 14- bis 17-Jährigen ist Nike wiederum mit 34,1 Prozent der Stimmen ganz klar die Nummer eins und deutlich beliebter als Adidas mit 7,7 Prozent der Stimmen. Der zweitgrößte deutsche Hersteller von Sportartikeln, Puma, schafft es insgesamt auf Platz 14.

Food-Marke Alnatura immer beliebter

Insgesamt bleibt die Liebe der Deutschen zu einheimischen Marken ungebrochen: Unter den Top 10 finden sich sechs heimische Marken. Die Lebensmittelmarke Alnatura setzt ihren Siegeszug fort und schafft es erstmals sogar unter die Top 10 der Lieblingsmarken. In der gleichen Studie 2013 war Alnatura noch gar nicht genannt worden. Im Jahr 2014 hatte sie schon Platz 12 belegt. Damit lässt die Biomarke inzwischen etablierte Food-Marken wie Coca-Cola (Platz 18) oder Milka (Platz 26) weit hinter sich.

Im Ranking der Lieblingsmarken 2016 hat Apple im Vergleich zu 2014 wieder leicht gewonnen und liegt nach Platz 7 im Vorjahr nun auf dem fünften Platz. Der große Apple-Rivale Samsung verliert nach den publik gewordenen technischen Problemen mit den Galaxy-Akkus zwar etwas an Beliebtheit, behält jedoch den zehnten Platz.

Vier der zehn Lieblingsmarken der Deutschen sind Automarken, angeführt von BMW auf Platz 3. Als einziges Bekleidungsunternehmen schafft es Esprit unter die Top 10. Als einziger Hersteller von Körperpflegeprodukten landet Nivea mit Platz 11 unter den ersten 15.

Die Lieblingsmarken der Deutschen Top 10

Beliebteste Marken 2016

Adidas Nike BMW Mercedes (Benz) Apple VW Audi Esprit Alnatura Samsung

Beliebteste Marken 2014

Adidas BMW Nike Audi VW Mercedes (Benz) Apple Nivea Esprit Samsung

Über die Studie

Im Oktober 2016 führte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Brandmeyer Markenberatung eine repräsentative telefonische Befragung zum Thema Lieblingsmarken durch. Insgesamt wurden 3.052 Deutsche ab 14 Jahren aus Deutschland befragt. Davon haben 1.928 Personen eine Lieblingsmarke genannt.

Die Brandmeyer Markenberatung gehört zu den ersten Adressen für Markenstrategie, Analyse und verkäuferische Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Bereits vor 30 Jahren hat Dr. Klaus Brandmeyer das Megathema „Marke“ mitbegründet und dem Markenmanagement damit wichtige Impulse verliehen. Die Brandmeyer Markenberatung in Hamburg betreut erfolgreich Marken aus verschiedenen Branchen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie eine Marke zur nachhaltigen Wertschöpfung, zur Bildung von Kundschaft und zum Verkaufen der Unternehmensleistungen beitragen kann.