Stoltenberg kündigt NATO-Russland-Rat für kommende Wochen an

Trotz der Spannungen zwischen Russland und dem Westen will NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in den kommenden Wochen erneut den NATO-Russland-Rat einberufen. Der „Bild-Zeitung“ sagte Stoltenberg: „Wir sind bereit dazu, zu einem weiteren Treffen in den nächsten Wochen zusammenzukommen.“ Die Antwort der NATO auf Russland sei zweigeteilt: Stärke zeigen und Dialogbereitschaft signalisieren, sagte Stoltenberg.

„Dialog, Transparenz und Zuverlässigkeit sind besonders wichtig in angespannten Zeiten“, so der NATO-Generalsekretär. Der NATO-Russland-Rat hat sich bereits zwei Mal dieses Jahr getroffen.



Foto: Jens Stoltenberg, über dts Nachrichtenagentur