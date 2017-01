Steinmeier warnt vor neuer Eskalation in Nahost

Connect on Linked in

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat vor einer neuen Eskalation im Nahost-Konflikt gewarnt. „Wir befinden uns 2017 in einem entscheidenden Jahr für den Nahost-Friedensprozess“, sagte Steinmeier am Sonntag bei einer internationalen Friedenskonferenz für die Region in Paris. „Wenn ich die Zeichen richtig deute, dann gibt es Überlegungen, die Botschaft der USA nach Jerusalem zu verlegen. Wenn schon die Überlegungen dazu führen, dass jetzt von der palästinensischen Seite Maßnahmen und Reaktionen angedroht werden, dann spürt man schon zu Beginn dieses Jahres, dass wir möglicherweise vor dem Risiko neuer Eskalationen stehen“, so der Außenminister.

„Das muss vermieden werden und mindestens dazu kann diese Konferenz einen Beitrag leisten, indem hier noch einmal alle, die interessiert sind an einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten, zum Ausdruck bringen, dass die Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg ist, friedliche Verhältnisse zu schaffen und dafür zu sorgen, dass ein israelischer und ein palästinensischer Staat in Frieden Seite an Seite in dieser Region miteinander leben können. Dazu muss alles unterbleiben, was diesen Prozess für die Zukunft gefährdet“, betonte er.

Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur