Steinmeier empört über Angriffe auf UN-Konvoi in Syrien

Nach dem Treffen der Syrien-Unterstützergruppe in New York hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier empört auf die Angriffe auf einen UN-Konvoi vom Montag reagiert. „Angesichts der dramatischen Entwicklungen der letzten Tage war unser heutiges Treffen in New York geprägt von Empörung über die abscheulichen Angriffe auf die Vereinten Nationen und ihre humanitären Helfer und von der großen Sorge um die Feuerpause und das Schicksal der amerikanisch-russischen Vereinbarung“, sagte Steinmeier am Dienstag in New York. Um eine politische Lösung für den Syrien-Konflikt herbeizuführen, sei es nötig, die Gewalt in Syrien erst einmal herunterzubringen.

„Dafür müssen auch die Regionalmächte noch mehr tun.“ Es sei eine Vereinbarung getroffen worden, „jetzt unverzüglich in New York die Gespräche und Verhandlungen noch einmal zu intensivieren“. Man wolle sich am Freitag erneut treffen und sehen, „wie sich die Waffenruhe halten lässt und damit auch die amerikanisch-russische Vereinbarung“. Nachdem am Montag ein von den UN organisierter Hilfskonvoi, der auf Durchfahrt nach Aleppo wartete, bombardiert wurde, hatten die Vereinten Nationen bekannt gegeben, ihre Hilfslieferungen in Syrien vorerst auszusetzen. Eine Waffenruhe, auf die sich Russland und die USA geeinigt hatten und die am vergangenen Dienstag noch einmal verlängert worden war, um zusätzliche Hilfskonvois in die Konfliktzonen bringen zu können, wurde am Montag von der Syrischen Armee für beendet erklärt.



Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur