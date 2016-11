Städtebund will nach Einigung mit EU flächendeckende Maut in Deutschland

Connect on Linked in

Nach der weitgehenden Einigung mit der EU auf eine Autobahnmaut in Deutschland hat der Städte- und Gemeindebund eine Abgabe dieser Art auf allen deutschen Straßen gefordert. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag) sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, „der durch die EU jetzt freigemachte Weg, in Deutschland eine PKW-Maut einzuführen, muss konsequent genutzt werden, um eine flächendeckende Maut auf allen Straßen in Deutschland umzusetzen“. An den Einnahmen müssten insbesondere die Kommunen beteiligt werden.

„Die Kommunen haben mit über 610.000 Kilometern den größten Anteil am deutschen Straßennetz und einen erheblichen Sanierungsstau im Bereich der Straßen und Brücken“, sagte Landsberg. Bei der Einführung einer Maut müsse sichergestellt sein, dass Pendler, die zwingend auf ihr Auto angewiesen sind, entsprechend entlastet werden. „Wir brauchen bei der Höhe der Maut eine Differenzierung nach Stadt und Land“, so Landsberg.



Foto: Parkende Autos in einer Straße, über dts Nachrichtenagentur