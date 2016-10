Spahn will AfD „überflüssig machen“

Connect on Linked in

Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert seine Partei zur harten Auseinandersetzung mit der AfD auf: „Ich will nicht mit der AfD koalieren, ich will sie überflüssig machen“, sagte Spahn der „Bild“ (Mittwochsausgabe). „Mit so einer Partei kann es nicht eine Sekunde irgendeine Zusammenarbeit geben“, so Spahn. Führende Vertreter der AfD würden „Anschluss an Nazi-Milieus“ suchen und „ein gefährliches Spiel treiben“, wenn sie Begriffe wie „völkisch“ und „Volksverräter“ gebrauchten.

Weiter kritisierte der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium einen Verlust an politischer Streitkultur: „Wenn sich am Tag der Deutschen Einheit Menschen vor eine Kirche in Dresden stellen, Politiker anbrüllen und sich dabei auch noch filmen lassen – früher hätte man sich da geschämt. Da ist etwas verloren gegangen.“



Foto: Jens Spahn, über dts Nachrichtenagentur