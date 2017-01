Silvesternacht: De Maizière würdigt Einsatzkräfte

Connect on Linked in

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Arbeit der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und THW in der Silvesternacht gewürdigt. „Während andere feierten, haben Sie für unsere Sicherheit gesorgt“, sagte de Maizière am Sonntag. „Sie alle verdienen heute, wie im ganzen Jahr, unser Lob und unsere Anerkennung.“

Nach den Übergriffen auf Frauen im Vorjahr in Köln und Hamburg sowie dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin waren die Sicherheitsmaßnahmen vielerorts verstärkt worden. Sowohl die Polizei in Köln als auch in Berlin zogen zunächst eine positive Bilanz der Silvesternacht. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärte, die Maßnahmen für die Domplatte hätten sich bewährt, es habe eine überwiegend friedliche Stimmung geherrscht.



Foto: Thomas de Maizière, über dts Nachrichtenagentur