Siemens-Chef kritisiert Dauerstreik der Lufthansa-Piloten

Der Vorstandschef von Siemens, Joe Kaeser, hat den Dauerstreik der Lufthansa-Piloten scharf kritisiert. „Die häufigen und andauernden Streiks bei der Lufthansa sind nicht nur eine Belastung für hunderttausende Passagiere. Die Streiks schaden auch zunehmend der deutschen Wirtschaft und der `Marke Deutschland`, die für Verlässlichkeit und Qualität steht“, sagte Kaeser der „Bild“ (Donnerstag).

Es brauche wieder mehr Zuverlässigkeit, so Kaeser: „Wir wollen uns nicht in Autonomie und die inhaltliche Debatte einmischen. Aber als großer Kunde müssen wir uns überlegen, wie wir auf Dauer damit umgehen. Deshalb appellieren wir an die Piloten, den Dialog zu erwidern und sich am Verhandlungstisch, um eine Lösung mit zu engagieren.“ Das helfe den Kunden, der Gesellschaft und „am Ende auch allen Mitarbeitern“.



Foto: Siemens, über dts Nachrichtenagentur