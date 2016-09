Siemens-Aufsichtsratschef fordert mehr Infrastruktur-Investitionen

Connect on Linked in

Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme fordert mehr Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland. „Es nützt doch nichts, dass Deutschland direkt oder indirekt die Finanzierung für den Absatz seiner Produkte im Ausland bereitstellt und später Teile davon abschreiben muss“, sagte Cromme dem „Handelsblatt“ (Mittwochausgabe) in Paris. „Ist es nicht besser, bei uns zu investieren, zum Beispiel in Schulen, Straßen, die digitale Infrastruktur? Vieles ist veraltet.“

Für die notwendigen Investitionen sieht Cromme finanziellen Spielraum. „Wenn wir von Ländern wie Frankreich verlangen, dass sie sich an die Drei-Prozent-Neuverschuldungsgrenze halten, dann müssen wir bei sinnvollen Investitionen in Bildung und Infrastruktur nicht unbedingt an einem ausgeglichenen Budget festhalten“, sagte er. Die Entwicklung in Europa sieht er mit Sorge: „Wir sind in einer kritischen Phase.“ Andere Wirtschaftsregionen entwickelten sich weiter. „Und wenn wir in Europa stagnieren, dann wird das wirtschaftliche Folgen für uns alle haben.“ Wer in Europa nach Protektionismus oder dem Austritt aus dem Euro rufe, schneide sich ins eigene Fleisch. „Man muss den Leuten die Vorteile der Europäischen Gemeinschaft und eines gemeinsamen Binnenmarktes klarer machen.“ Hier müsse laut Cromme auch die Wirtschaft ihre Stimme stärker erheben.



Foto: Siemens, über dts Nachrichtenagentur