Schmidt will mehr Schweinefleisch in Schul- und Kita-Kantinen

Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) hat die Betreiber von Schul- und Kita-Kantinen aufgefordert, auch Gerichte mit Schweinefleisch regelmäßig auf dem Speiseplan anzubieten. „Dass unsere Kinder kein Schweinefleisch mehr bekommen, ist völlig inakzeptabel“, sagte Schmidt der „Bild“ (Mittwoch). Es sei ein „Versagen der Schulträger“, wenn Kinder keine ausgewogene Ernährung bekommen.

Auch wenn die Zahl der Muslime im Land steige, dürfe man nicht aus Bequemlichkeits- oder Kostengründen für die Mehrheit in der Gesellschaft die Auswahl einschränken, sagte Schmidt. „Fleisch gehört auf den Speiseplan einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, auch in der Kita- und Schulverpflegung. Jedes Kind sollte die Auswahl haben, ob es Rind-, Schweinefleisch, Fisch oder eben vegetarisch essen möchte.“ Schmidt kündigte an, dass das nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule künftig Mustervorschläge für eine ausgewogene Ernährung machen werde.



