Rufe in SPD nach Kanzlerkandidatur Gabriels werden lauter

In der SPD werden die Rufe nach einer Kanzlerkandidatur von Parteichef Sigmar Gabriel lauter. Nach den Regierungschefs von Berlin und Schleswig-Holstein, Michael Müller und Torsten Albig, hat sich jetzt auch der im Seeheimer Kreis zusammengeschlossene konservative SPD-Flügel auf Gabriel festgelegt, berichtet der „Tagesspiegel“ (Freitagsausgabe). „Wir brauchen als Kanzlerkandidaten einen Kämpfernatur wie Gabriel, der die Unterschiede zwischen SPD und Union klar herausarbeitet“, sagte Seeheimer-Sprecher Johannes Kahrs der „Deshalb bin ich dafür, dass er antritt.“ Die SPD will die Entscheidung in der Kanzlerkandidatenfrage im Januar verkünden. Neben Gabriel gilt unter anderem auch der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Option.

Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur