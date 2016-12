Rewe will Beschwerde gegen Kaiser’s-Edeka-Fusion zurückziehen

Connect on Linked in

Die Rewe Group will ihre Beschwerde gegen die Ministererlaubnis zur Fusion von Kaiser`s Tengelmann mit Edeka beim Oberlandesgericht Düsseldorf unmittelbar nach der Unterzeichnung der Verträge mit Edeka zurückziehen. Das teilte Rewe-Chef Alain Caparros am Mittwoch in Köln mit. „Durch die Einigung, die in den letzten Wochen mit Edeka zur Übernahme von Kaiser`s Tengelmann-Märkten in Berlin, NRW und Bayern erzielt wurde, hat die REWE ein zentrales Ziel zur Sicherung ihrer Zukunft und zur Stärkung des Wettbewerbs erreicht“, sagte Caparros.

Rewe und Edeka hatten sich in der vergangenen Woche über den Kaufvertrag zur Weitergabe von Kaiser`s-Tengelmann-Filialen im Rahmen der Ministererlaubnis geeinigt und diesen dem Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit.

Foto: Rewe-Logo, über dts Nachrichtenagentur