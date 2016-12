Renzi kündigt Rücktrittserklärung für den Abend an

Connect on Linked in

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi will am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr offiziell seinen Rücktritt erklären. Das teilte er am Nachtmittag via Twitter mit. „Danke an alle und es lebe Italien“, schrieb er weiter.

Zuvor hatte das Parlament den Haushalt 2017 gebilligt und damit den Weg für den Rücktritt frei gemacht. Renzi hatte den Schritt nach dem Referendum zur Verfassungsreform am Sonntag angekündigt. Er war aber von Staatspräsident Sergio Mattarella gebeten worden, noch bis zur Verabschiedung des Haushalts im Amt zu bleiben.



Foto: Matteo Renzi, über dts Nachrichtenagentur