Reiseanbieter FTI: Marokko künftiges Top-Urlaubsziel der Deutschen

Connect on Linked in

Der Reisekonzern FTI erwartet, dass sich Marokko zum neuen Top-Ziel für deutsche Urlauber entwickeln wird. „Die nächste große Reisewelle kommt nach Marokko“, sagte FTI-Gründer und -Geschäftsführer Dietmar Gunz der „Welt am Sonntag“. Es handle sich um ein sicheres Reiseland mit ganzjährig gutem Wetter.

„Marokko war bislang das Mallorca der Franzosen, viele haben dort eine Zweitwohnung. Das ändert sich jetzt, denn das Land öffnet sich für Touristen aus anderen Ländern“, sagte Gunz. Dass Reiseanbieter auf Marokko ausweichen, ist auch eine Reaktion auf die schwierige Sicherheitslage in vielen bisherigen Pauschalurlaubsländern. Es gebe aber auch „einen gewissen Gewöhnungseffekt“ bei den Urlaubern an die Terrorgefahr. „Die Kunden lernen, mit solchen Ereignissen umzugehen und sie einzuschätzen“, sagte Gunz. „Sie haben gelernt, dass die Terrorgefahr keine lokale ist. Die gibt es in Europa genauso, wie es sie in anderen Ländern gibt.“

Foto: Chefchaouen in Marokko, über dts Nachrichtenagentur