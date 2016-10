Regierung will Umsiedlung von Flüchtlingen nach Deutschland starten

Print This Post

Die Bundesregierung will im November die ersten von künftig 500 Flüchtlingen pro Monat aus Griechenland nach Deutschland holen. „Wir haben aus Griechenland und Italien schon Akten über jeweils mehr als 500 Flüchtlinge bekommen, sie werden jetzt im BAMF geprüft“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem „Handelsblatt“. „Schon im November könnte das erste Flugzeug aus Griechenland in Deutschland landen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte auf dem Flüchtlingsgipfel in Wien vor wenigen Wochen angekündigt, monatlich jeweils 500 Schutzsuchende aus Italien und Griechenland nach Deutschland zu holen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist nun dabei, unter den Vorschlägen der griechischen und italienischen Behörden geeignete Fälle auszusuchen. Sobald sich das Prozedere eingespielt hat, soll die Zahl der umgesiedelten Flüchtlinge schnell hochgefahren werden. Vor gut einem Jahr hatten die EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen, 160.000 Flüchtlinge innerhalb der EU umzuverteilen. Deutschland hatte die Aufnahme von 27.000 Menschen zugesagt, sich wegen der hohen Flüchtlingszahlen im eigenen Land aber an dem Relocation genannten Verfahren bislang nur sehr zögerlich beteiligt. Wegen der stark gesunkenen Zugangszahlen sieht sich die Bundesregierung nun in der Lage, Italien und Griechenland stärker zu entlasten.



Foto: Flüchtlingslager, über dts Nachrichtenagentur