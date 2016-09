Preise für Tabak im August um 5,2 Prozent gestiegen

Connect on Linked in

Die Preise für Tabak sind im August 2016 um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Die Preisentwicklung für Zigaretten ist mit plus 3,0 Prozent und für Zigarren und Zigarillos mit plus 2,1 Prozent im Vergleich zum August 2015 vergleichbar moderat ausgefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Über den gesamten Zeitraum der letzten Tabaksteuerreform, die seit Mai 2011 in fünf Schritten umgesetzt wurde, sind die Preise für Tabak um 42,4 Prozent gestiegen.

Zigaretten verteuerten sich in diesem Zeitraum um 20,8 Prozent. Am günstigsten kamen auch hier die Genussraucher weg: Zigarren und Zigarillos wurden lediglich 13,2 Prozent teurer.

