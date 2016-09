Porsche-Chef: Tesla hat Autoindustrie enorm in Bewegung gebracht

Connect on Linked in

Porsche-Chef Oliver Blume spornt der Aufstieg des Elektroautobauers Tesla an: „Ich finde es mutig und innovativ, was Tesla macht. Das hat die Autoindustrie enorm in Bewegung gebracht“, sagte Blume der „Zeit“. In der geringen elektrischen Reichweite von Hybrid-Porsche-Modellen sieht Blume kein Problem: „Mit dem neuen Panamera E Hybrid fahren Sie 50 Kilometer. Für viele reicht das“, so der Porsche-Chef.

„Bei längeren Strecken muss der Verbrennungsmotor ran. Wenn wir Ende des Jahrzehnts ein reines Elektroauto bauen, dann reden wir über eine Distanz von 500 Kilometern am Stück.“ Der Skandal um die Dieselfahrzeuge sei auch für ihn „sehr überraschend“ gekommen, so Blume. „Was da passiert ist, ist nicht zu entschuldigen. Deutlicher kann ich es nicht sagen.“ Den Unmut mancher Porsche-Fahrer könne er nachvollziehen. „Als Kunde wäre ich enttäuscht. Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden, um den Sachverhalt rückhaltlos aufzuklären, nachdem wir am 2. November vergangenen Jahres von den Vorwürfen der amerikanischen Umweltbehörde EPA bezüglich des Porsche Cayenne Diesel erfahren haben“, sagte der Porsche-Chef. „Vor diesem Hintergrund haben wir den Verkauf von Cayenne-Diesel-Fahrzeugen in den USA und Kanada vorsorglich und freiwillig gestoppt.“