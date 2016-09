Polizei findet bei Schleuser Material für Rohrbomben

Print This Post

Bei einem Schleuser haben Polizeibeamte am Donnerstag in einem Auto am deutsch-österreichischen Grenzübergang bei Kiefersfelden Material für den Bau von Rohrbomben gefunden. Vier Männer seien festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Fahrer und drei Personen ohne Papiere seien bei einer Routine-Kontrolle aufgefallen.

Im Wagen seien „sprengstoffähnliche Gegenstände“, darunter drei Rohre, Schwarzpulver und mögliche Zündvorrichtungen, entdeckt worden. Daneben seien auch Hierb- und Stichwaffen und Betäubungsmittel gefunden worden. Es habe keine Explosionsgefahr bestanden, so die Polizei weiter. Ein Großaufgebot hatte die Autobahn in beiden Richtungen sowie einen nahen Rastplatz zunächst abgesperrt. Herkunft und Ziel der Männer blieben vorerst unklar.

Foto: Polizeiauto (Archiv), über dts Nachrichtenagentur