„Pizza-Connection“ trifft sich am 9. November

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Auch die so genannte „Pizza-Connection“ bereitet offenbar ein Treffen vor: Die Politiker, die grundsätzlich einer schwarz-grünen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber stehen, wollen sich in knapp drei Wochen treffen, berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“. Demnach werden die Teilnehmer am 9. November zusammenkommen. Die Gruppe um den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn (CDU), und den Außenpolitiker Omid Nouripour (Grüne) verstehe ihre Treffs nicht als Koalitions-Sondierungsrunde, sondern als „vertrauensbildende Maßnahme“, hieß es dem Magazin zufolge bei den Organisatoren der Runde.

Zu dem Treffen sei auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber geladen. Ob er kommt, ist laut „Focus“ allerdings noch offen.