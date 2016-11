Pilotenstreik: Lufthansa streicht am Freitag 830 Flüge

Connect on Linked in

Durch den andauernden Streik der Lufthansa-Piloten, der am Mittwoch begann, fallen am Freitag 830 Flüge streikbedingt aus: Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mehr als 100.000 Fluggäste seien von den Flugstreichungen auf der Kurz- und Mittelstrecke betroffen. Das Flugprogramm auf der Langstrecke werde aber am Freitag „nahezu planmäßig“ durchgeführt, so das Unternehmen weiter.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag waren jeweils hunderte Verbindungen streikbedingt gestrichen worden. 2.170 von rund 3.000 geplanten Flügen der Lufthansa könnten am Freitag planmäßig durchgeführt werden. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte den Streikaufruf auf den Freitag verlängert, weil das Lufthansa-Management weiterhin „keinerlei Bewegung“ gezeigt und kein „verhandlungsfähiges Angebot“ übermittelt habe, wie Jörg Handwerg, Mitglied des VC-Vorstandes, am Donnerstag sagte. Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.



Foto: Lufthansa-Maschine wird am Flughafen beladen, über dts Nachrichtenagentur