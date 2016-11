Pilotenstreik: Lufthansa streicht am Donnerstag 912 Flüge

Connect on Linked in

Die Lufthansa streicht aufgrund des andauernden Pilotenstreiks auch am Donnerstag hunderte Flüge: „Durch die Verlängerung des Streiks werden morgen rund 115.000 Passagiere durch insgesamt 912 Flugstreichungen betroffen sein, darunter 82 Langstreckenflüge“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 2.088 Flüge von rund 3.000 Flügen der Lufthansa könnten am Donnerstag planmäßig stattfinden. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte den Streikaufruf auf den Donnerstag verlängert, nachdem sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das Hessische Landesarbeitsgericht den Streik der VC am Dienstag für zulässig erklärt hatte.

Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.



Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur