Pilotenstreik: Lufthansa erneuert Angebot einer Gesamtlösung

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Die Lufthansa hat das Angebot einer Gesamtlösung im Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erneuert. Den Cockpit-Mitarbeitern werde „eine Einmalzahlung in Höhe von 1,8 Monatsgehältern“ sowie „eine Vergütungserhöhung von 4,4 Prozent in zwei Stufen“ angeboten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. „2016 würde eine Vergütungserhöhung um 2,4 Prozent erfolgen und für 2017 um weitere 2,0 Prozent. Die neuen Vergütungstarifverträge sollen von Mai 2012 bis Mitte 2018 gelten und damit eine Laufzeit von mehr als sechs Jahren haben.“

Außerdem sehe das Angebot Neueinstellungen vor, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Konzern wisse aus Gesprächen mit seinen Piloten, „dass es Ihnen auch um viele andere ungelöste Tariffragen geht“, sagte Bettina Volkens, Vorstand Personal und Recht der Deutschen Lufthansa, in Frankfurt.



Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur