Pilotengewerkschaft: Wir können die Streiks jederzeit ausweiten

Der Präsident der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Ilja Schulz, will den Streik bei der Lufthansa noch verlängern, falls es kein Entgegenkommen der Airline geben sollte. „Wenn wir nicht bald zusammenkommen, können wir jederzeit die Streiks zeitlich auch ausweiten“, sagte Schulz dem Nachrichtenmagazin Focus. Die Piloten legen in der laufenden Tarifrunde bereits zum 14. Mal die Arbeit nieder.

Unterdessen hat die Pilotengewerkschaft ihren aktuellen Streik bei der Lufthansa auf Samstag ausgeweitet. In der Zeit von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr sollen alle Langstreckenverbindungen ab Deutschland bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Die Piloten streiken bereits seit Mittwoch, Hunderte Flüge fielen bisher aus. Für Freitag kündigte die Lufthansa 830 weitere Flugstreichungen an.

Foto: Pilot im Cockpit, über dts Nachrichtenagentur